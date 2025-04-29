Altın Fiyatları Düşüş Yaşıyor

Altın fiyatları, ticaret savaşları ve ortaya çıkan küresel belirsizlik ortamından etkilenerek devamlı rekorlar kırdı. Doların değer kaybı ve küresel enflasyon endişelerinin artması, güvenli liman arayışını da artırdı. Bu dönemde ons altın 3 bin 500 dolara kadar yükseldi. Ancak, ons altın rekor serisine bir ara vermek zorunda kaldı. Şu anda gram altın 4 bin liranın biraz üzerinde işlem görüyor.

ALTINA TALEBİ DÜŞÜREN FAKTÖRLER

Altının ons fiyatı, ABD ticaret tarifelerine dair müzakere iyimserliği ve Rusya-Ukrayna Savaşı’na yönelik barış umutları nedeniyle gerileme yaşadı. ABD’de otomobil tarifelerine ilişkin vergi indirim beklentileri de altına olan talebi azalttı. Son durum itibarıyla ons altın, 3 bin 500 dolardan 3 bin 309 dolara düştü ve haftalık kayıbı yüzde 3 olarak belirlendi. Altın, yıl başından bu yana ise hala yüzde 33 yükselişte. İç piyasada gram altın, 4 bin 300 lira seviyesine gerilemiş olsa da 4 bin liraın üzerinde kalmayı başardı. Gram altındaki haftalık kayıp yüzde 3’e yaklaşsa da, aylık bazda yüzde 9 artış göstermeye devam ediyor.

İÇ PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Gram altın en yüksek 4 bin 300 liraya kadar çıkma başarısı gösterdi. Bugün ise 4 bin 104 liradan işlem görmekte. Diğer altın türleri ise şöyle:

– Gram altın: Sabah açılışı 4 bin 104 liradan, şu anda 4 bin 86 liradan işlem görmekte.

– Çeyrek altın: Sabah açılışı 6 bin 963 liradan, şu anda 6 bin 934 liradan işlem görmekte.

– Cumhuriyet altını: Sabah açılışı 28 bin 369 liradan, şu anda 28 bin 251 liradan işlem görmekte.

– Tam altın: Sabah açılışı 27 bin 855 liradan, şu anda 27 bin 740 liradan işlem görmekte.

– Yarım altın: Sabah açılışı 13 bin 926 liradan, şu anda 13 bin 870 liradan işlem görmekte.