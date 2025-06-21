Altın Fiyatları Düşüşe Geçti

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

İran-İsrail arasındaki gerilimlerin ardından artan altın fiyatları, haftanın ilerleyen günlerinde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklamaları ve ABD Başkanı Donald Trump’ın duruşuyla birlikte düşüşe geçti. Altın, son üç haftadır ilk kez haftalık bazda değer kaybı yaşadı. Jeopolitik gerginliklerin etkisiyle güvenli liman talebinin arttığı altın, cuma günü itibarıyla yönünü aşağı çevirdi. Haftaya ons başına 3.353 dolarla başlayan altın, yüzde 1 düşüşle işlem görerek, haftalık bazda yüzde 2.2 değer kaybetti. Bu, altının son üç haftadaki ilk haftalık düşüşü oldu.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI ALTINI ETKİLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, “İsrail’in İran’a saldırılarına ABD’nin katılıp katılmayacağına iki hafta içinde karar verilecek” ifadeleri kullanıldı. Bu mesaj, doğrudan askeri müdahale ihtimalinin azaldığı şeklinde yorumlandı. Gerilimlerin azalmasıyla birlikte altına yönelen güvenli liman talebi de düşmeye başladı. Altın fiyatları üzerindeki diğer bir baskı unsuru ise Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları oldu. Powell, Trump yönetiminin uyguladığı gümrük tarifelerinin enflasyonist baskıyı artırabileceğini belirtti. Bu durum, faiz indirimi beklentilerinin ileri bir tarihe kaydırılabileceği şeklinde algılandı.

DÜŞÜŞ YURT İÇİ FİYATLARA YANSIDI

Altındaki küresel düşüş ve dolardaki hareketlilik, yurt içi fiyatlara da etki etti. Haftanın son işlem gününde gram altın yüzde 0.3 değer kaybıyla 4.278 TL seviyesine düştü. Yaşanan bu düşüşe rağmen altın, yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 25’in üzerinde kazanç sağladı. Nisan ayında 3.500 doları aşarak rekor kıran ons altın, hâlâ bu seviyelere yakın seyrediyor. Ancak bazı yatırımcılar, yüksek seviyeler nedeniyle alternatif güvenli limanlara yönelmeye başladı. Özellikle platine olan ilgi son günlerde artış gösterdi.