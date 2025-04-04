Altın Fiyatları Düşüşe Geçti

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞE GEÇİYOR

Altın fiyatları, piyasalardaki risk algısını olumsuz etkileyerek bir düşüş sürecine girdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşlarıyla ilgili yeni ek gümrük tarifelerini duyurmasının ardından altın fiyatlarında kısa bir süreyle yükseliş yaşandı. Ancak, bu yükselişin ardından hızlı bir şekilde değer kaybı gözlemlendi. Özellikle ons altın, rekor kırdığı gün yaklaşık yüzde 2’lik bir düşüş yaşamıştı.

DOLARIN GÜÇSÜZLEŞMESİ EUROYU YÜKSELTTİ

ABD ekonomisinin resesyona girebileceği ve yavaşlama beklentileri, diğer ülkelerin ticaretlerini olumsuz yönde etkilemekte, şirketlerin de üretim üslerini yeniden değerlendirme çabalarıyla birlikte doları güçsüzleştiriyor. Bunun neticesinde euro değer kazandı ve Euro, son on yılın en hızlı artışını gerçekleştirdi. Euro/dolar paritesindeki güçlü yükseliş dolarda kayıplara yol açarken, ons altın tarafında da geri çekilmeler gözlemlendi.

ONS ALTIN VE GRAM ALTINDE SON DURUM

Ons altın, güne 3114 dolardan başlayarak gün içinde en düşük 3087 dolara kadar gerilemiş, en yüksek ise 3116 dolara ulaşmıştı. Şu an itibarıyla ons altın 3102 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise güne 3796 liradan başladı, gün içerisinde en düşük 3767 lira, en yüksek ise 3814 lira seviyesine ulaştı ve şu anda 3785 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı’da gram altın 3823 liradan alınırken, 3886 liradan satılıyor.