“Altın Fiyatları Düşüşle Haftayı Tamamlıyor”

HAFTAYI DÜŞÜŞLE TAMAMLAMIŞTIR

Altın fiyatları, hafta boyunca yaşanan dalgalanmalarla düşüş gösteriyor. Haftanın başlangıcında gram altın fiyatı 3 bin 70 lira seviyesine çıkarak yeni bir rekor kırmışken, cuma günü 3 bin 33 liradan işlem görmeye başladı.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ HAREKETLİLİK

Hürriyet’in verdiği bilgilere göre, küresel piyasalardaki hareketlilik ve ekonomi üzerindeki belirsizlikler altın fiyatlarında düzeltme hareketleri oluşturdu. Ons altınla başlayan bu düşüş, gram altına da yansımış durumda.

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL DURUMU

Piyasalardaki bu dalgalanmaların ardından altın fiyatları şu an ne kadar merak ediliyor.