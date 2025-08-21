Altın Fiyatları Düşüşte! Yatırımcılar Bekliyor

ALTIN PİYASASINDA YATAY SEYİR

Altın, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika durumu hakkında ipuçları araması nedeniyle yatay bir seyir izliyor. Bugün itibarıyla ABD’nin Wyoming eyaletinde gerçekleştirilecek olan yıllık Jackson Hole ekonomik sempozyumu başlamak üzere. Spot altın, yüzde 0,1 oranında düşüş göstererek 3341 dolar/ons seviyesine geriledi. Aralık vadeli ABD altın vadeli kontratları da benzer şekilde yüzde 0,1 düşüşle 3384 dolara indi.

POWELL’IN KONUŞMASI İLGİYLE BEKLENİYOR

Fed Başkanı Jerome Powell’ın 21-23 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Jackson Hole sempozyumunda ana konuşmayı yapması planlanıyor. Yatırımcılar, Powell’ın işgücü piyasasını destekleyecek adımları savunup savunmayacağını yoksa enflasyon risklerine odaklanmayı sürdürüp sürdürmeyeceğini dikkatle takip ediyor. Singapur merkezli GoldSilver Central’ın genel müdürü Brian Lan, “Altın fiyatlarının önemli ölçüde yükseleceğini düşünmüyoruz ve şu anda konsolide olduklarına inanıyoruz. Faiz oranları biraz düşürülse bile, altın fiyatlarında hafif bir yükseliş görebiliriz ve… 3400 dolar seviyesi mümkün olabilir. Aksi halde fiyatlar konsolide olmaya devam edebilir ya da biraz daha aşağı, 3300 dolara yakın bir seviyeye gerileyebilir” diye belirtti.

FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİ ARTTI

Fed, Aralık ayından bu yana faizleri sabit tutmaya devam ediyor. CME FedWatch aracına göre, Eylül ayında çeyrek puanlık bir faiz indirimi olasılığı yüzde 85 olarak değerlendiriliyor. Altın genellikle düşük faiz ortamlarında ve belirsizliğin arttığı zaman dilimlerinde iyi performans sergiliyor.

ONS VE GRAM ALTIN FİYATLARI

ONS altın güne 3350 dolardan başladı. Gün içinde en düşük fiyat 3339 dolar, en yüksek fiyat ise 3352 dolar seviyesini gördü. Şu anda 3339 dolardan işlem görmeye devam ediyor. Gram altın ise güne 4406 liradan giriş yaptı. Gün içinde en düşük 4392 lira, en yüksek de 4411 lira seviyesine ulaştı. Şu anda 4394 liradan alıcı buluyor.