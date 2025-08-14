Altın Fiyatları, Ekonomik Gelişmelerden Etkileniyor

ALTIN FİYATLARININ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİ

Altın fiyatları, dünya genelindeki siyasi ve ekonomik olaylardan yoğun bir şekilde etkileniyor. ABD Merkez Bankası’nın faiz kararları, enflasyon oranları ve döviz kurları gibi unsurlar, altın fiyatları üzerinde belirleyici bir rol oynuyor. Bu sebeple “Altın fiyatları düşecek mi?” sorusu, hem yatırımcıların hem de ekonomiyle ilgilenen herkesin gündeminde önemli bir yer tutuyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI VE TAHMİNLER

Altın fiyatları, güne yükselişle girerek 4 bin 402 liradan işlem görmeye başlıyor. Önceki gün, ons fiyatındaki artışa paralel olarak değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 4 bin 399 liradan tamamlamıştı. Saat 09.25 itibarıyla, gram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 4 bin 402 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 373 liradan, cumhuriyet altını ise 29 bin 743 liradan alıcı buluyor. Altının ons fiyatı da, yeni güne yüzde 0,1 artışla 3 bin 358 dolardan işlem görüyor.

DOLAR TALEBİ VE TEKNİK GÖRÜNÜM

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine yönelik artan beklentiler, dolara olan talebin azalmasına yol açıyor ve bu durum altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın açıklayacağı yılın üçüncü enflasyon raporu ve TCMB haftalık para ile banka istatistiklerinin yanı sıra, yurt dışında da Avro Bölgesi’nde büyüme ve ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin dikkatle takip edileceğini belirtiyor. Ayrıca, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 280 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu ifade ediyorlar.