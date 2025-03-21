Altın Fiyatları Gerilemeye Devam Edecek Mi?

ALTI FİYATLARINDA TARİHİ ZİRVE

Altın fiyatları, 19 Mart’ta ons bazında 3.038 dolara ulaşarak tarihi zirveye çıktı. Ancak 21 Mart itibarıyla bir geri çekilme gerçekleşti. Bu süreçte gram altın fiyatları da güncel verilere göre 3.700 TL seviyelerine geriledi. Bu gelişmeler, “Altın fiyatları düşecek mi?” sorusunu gündeme getiriyor.

YENİ FİYAT DURUMU

Yatırımcılar, altın fiyatlarının seyrini yakından takip ediyor. 21 Mart 2025 itibarıyla, altın fiyatları hala merak konusu. 19 Mart’ta 3.038,93 dolara çıkarak tarihi zirvesine ulaşan ons fiyatı, gram altının da 4.068 TL’ye yükselmesine neden oldu. Gün içerisinde gram altın 3.703 liradan başlarken, en düşük 3.699 lira ve en yüksek 3.722 lira seviyelerine ulaştı. Kapalıçarşı’da gram altın alım fiyatı 3.687 lira, satış fiyatı ise 3.742 lira olarak belirlendi.