Altın Fiyatları Güçlü İvme Gösteremiyor

ALTIN FİYATLARI YATAY SEYREDİYOR

Altın, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika görünümüne yönelik ipuçlarını beklemesi nedeniyle dalgalı bir seyir izliyor. Bugün Wyoming eyaletinde düzenlenecek yıllık Jackson Hole ekonomik sempozyumu saatler ilerledikçe başlayacak. Spot altın, yüzde 0,1 düşüşle 3341 dolar/ons seviyesine geriledi. Eylül vadeli ABD altın kontratları da benzer şekilde yüzde 0,1 azalarak 3384 dolara düştü.

POWELL’IN KONUŞMASI BEKLENİYOR

Fed Başkanı Jerome Powell’ın 21-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Jackson Hole sempozyumunda ana konuşmayı yapması bekleniyor. Yatırımcılar, Powell’ın işgücü piyasasını destekleyecek adımları savunup savunmayacağını ya da enflasyon risklerine odaklanmaya devam edip etmeyeceğini dikkatle takip ediyor. Singapur merkezli GoldSilver Central’ın genel müdürü Brian Lan, “Altın fiyatlarının önemli ölçüde yükselebileceğini düşünmüyoruz ve şu anda konsolide olduklarına inanıyoruz. Faiz oranları biraz düşse bile, altın fiyatlarında hafif bir yükseliş görebiliriz ve… 3400 dolar seviyesi mümkün olabilir. Aksi durumda fiyatlar konsolide olmaya devam edebilir ya da biraz daha aşağı, 3300 dolara yakın bir seviyeye gerileyebilir” açıklamasında bulundu.

DÜŞÜK FAİZLER ALTIN İÇİN ÖNEMLİ

Fed, Aralık ayından beri faizleri sabit tutuyor. CME FedWatch aracına göre Eylül ayında çeyrek puanlık bir faiz indirimi olasılığı yüzde 85 olarak fiyatlanıyor. Düşük faiz oranları ve belirsizliğin arttığı dönemlerde altın genellikle güçlü bir performans gösteriyor.

ONS VE GRAM ALTIN FİYATLARI

Ons altın güne 3350 dolardan başladı. Gün içerisinde en düşük 3339 dolar, en yüksek 3352 dolar seviyeleri görüldü ve şu an 3339 dolardan işlem görmeye devam ediyor. Gram altın ise güne 4406 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4392 lira, en yüksek 4411 lira seviyesini gördü ve şu an 4394 liradan alıcı buluyor.