Altın Fiyatları Güncel Durum ve Detaylar

KÜRESEL PİYASALARDA ALTI FİYATLARI DALGALANMASI

Küresel piyasalar üzerindeki etkiler, altın fiyatlarının istikrarsız bir seyir izlemesine yol açıyor. Özellikle ABD’nin Orta Doğu’da yaşanan jeopolitik gerilimler ve Federal Rezerv’in faiz politikası ile ilgili beklentiler, yatırımcıların güvenli bir liman olarak altına yönelimini artırıyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin bir yükselişe sebep olurken, piyasalardaki belirsizlikler nedeniyle yatırımcılar daha temkinli davranmaya başlıyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

24 Mart 2025 itibarıyla altın fiyatları hakkında güncel bilgiler şöyle. Gram altın, saat 09:26 itibarıyla yüzde 0,38 artışla 3691,63 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın ise, aynı saatte yüzde -0,03 kayıpla 6010,75 TL’den satılmakta. Yarım altın fiyatı saat 09:26’da yüzde -0,03 küçülerek 12021,49 TL olarak belirleniyor. Tam altın da aynı saat diliminde yüzde -0,03 değer kaybederek 24005,89 TL’den işlem görüyor.

ALTININ DÜZENİ VE PİYASA REAKSİYONLARI

ONS altın fiyatı, saat 09:26 itibarıyla yüzde -0,08 değer kaybıyla 3021,61 TL düzeyine geriliyor. Ayrıca Kapalıçarşı’da gram altın, güne 3699 TL’den alınırken 3768 TL’den satılıyor. Yatırımcılar, piyasalardaki dalgalanmalar ve belirsizlikler karşısında dikkatli adımlar atmaya devam ediyor.