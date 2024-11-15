Altın Fiyatları Güncel Durumu Nedir?

DÜĞÜN SEZONUNDA ALTIN FİYATLARI MERAK EDİLİYOR

Düğün sezonunun popüler hediyelerinden olan gram altın ve çeyrek altın fiyatları, alıcıları şaşırtmaya devam ediyor. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları, şu an kaç TL oldu? Altın yükseliyor mu, düşüyor mu? Bu sorular, düğün sezonunda birçok kişi tarafından araştırılıyor. Yatırımcılar ve altın almak isteyenler, altındaki güncel durumu öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Kapalıçarşı ve kuyumcu fiyatlarını öğrenmek isteyenler, internet üzerinden bilgi arıyor.

15 KASIM 2024 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarındaki güncel değişimler, yatırımcılar ve alıcılar tarafından yakından takip ediliyor. 15 Kasım 2024 tarihi itibarıyla güncellenmiş altın fiyatları şöyle; Çeyrek altın, alış fiyatı 4.830,00 TL, satış fiyatı ise 4.897,00 TL olarak belirlenmiştir.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NEDİR?

Cumhuriyet altını, güvenli bir liman olarak tercih edilmektedir. Alış fiyatı 19.213,00 TL, satış fiyatı ise 19.376,00 TL olarak kaydedilmiştir.

TAM ALTIN VE GRAM ALTIN FİYATLARI

Güncel verilere göre, tam altının alış fiyatı 19.280,23 TL, satış fiyatı ise 19.658,71 TL olarak tespit edilmiştir. Gram altın, alış fiyatı 2.962,00 TL, satış fiyatı ise 3.003,00 TL olarak güncellenmiştir. Yarım altının alış fiyatı ise 9.607,00 TL, satış fiyatı 9.722,00 TL olarak belirlenmiştir.