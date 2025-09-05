Altın Fiyatları Güncel Veriler 5 Eylül 2025

PİYASADA YAŞANAN HAREKETLER

Altın piyasasında gerçekleşen her değişim, yatırımcıların kararlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle ekonomik belirsizliklerin ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların artığı bu dönemde, “canlı altın fiyatları 5 Eylül 2025” tarihi itibarıyla büyük bir dikkatle takip ediliyor. Gram altından çeyrek altına, cumhuriyet altınından ons fiyatlarına kadar tüm değerler, hem bireysel tasarruf sahipleri hem de büyük yatırımcılar için kritik bir öneme sahip. Bugün, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte bu sorunun yanıtı ve güncel fiyatlar.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

5 Eylül 2025 itibarıyla Türkiye’de altın piyasasında takip edilen veriler; gram altından cumhuriyet altınına, ata altından ons altın fiyatlarına kadar geniş bir yelpaze oluşturuyor. 5 Eylül sabahı itibarıyla gram altın alış fiyatı 4.707,39 TL; satış fiyatı ise 4.707,89 TL olarak kaydedilmiş. Bu fiyatlar, bankalar ve kuyumcular arasındaki işlem hacmi ile döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle zaman zaman güncelleniyor. Ancak bu sabah saatlerine ait değerler, o andaki piyasa eğilimini yansıtmakta önemli bir gösterge sunuyor.

Çeyrek altının alış fiyatı 7.684,00 TL; satış fiyatı ise 7.748,00 TL olarak belirlenmiş. Özellikle düğün, tatil ya da ekonomik belirsizlik dönemlerinde artan talep nedeniyle çeyrek altın fiyatları yatırımcılar açısından kritik referans noktaları oluşturuyor. Küresel piyasalarda altının irtibat noktası olan ons altın fiyatı ise 3.557,26 USD alış ve 3.557,64 USD satış olarak kaydediliyor. Ons altındaki bir yükseliş, TL bazındaki altın fiyatlarının artışına sebep olabiliyor; dolayısıyla hem yurtdışı hem de yurtiçi yatırımcılar için stratejik bir veri sunuyor.

ALTIN TÜRLERİ ve FİYATLARI

Cumhuriyet altının alış fiyatı 31.202,00 TL, satış fiyatı ise 31.674,00 TL düzeyinde. Yatırım amaçlı sık tercih edilen bu altın türü, geleneksel değer saklama amacına hizmet ediyor. Tam altın için sabah itibarıyla alış fiyatı 30.641,00 TL; satış fiyatı ise 30.850,00 TL olarak açıklanıyor. Aile yadigarı ya da büyük yatırım araçları arasında değerlendirilen tam altın, biriktirmek isteyenler için önemli bir seçenek taşıyor. Yarım altın alış fiyatı 15.368,00 TL; satış fiyatı ise 15.496,00 TL olarak belirlenmiş. Yarım altın, ailelerde küçük tasarruflar ya da hediye amaçlı sık kullanılan bir seçenek. Ata altının güncel alış fiyatı 31.207,00 TL; satış fiyatı 31.560,00 TL olarak belirtilmiş. Bu altın türü, numizmatik ve yatırımcı ilgisiyle dikkat çekiyor.