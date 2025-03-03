Altın Fiyatları Günlük Durum ve Artış Oranları

KÜRESEL PİYASALARDA ALTIN FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM

Küresel ekonomik gelişmeler, altın fiyatlarını önemli ölçüde etkiliyor. Özellikle ABD’nin Çin’e yönelik aldığı ek gümrük vergileri ve Çin’in uyguladığı ekonomik tedbirler, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırıyor. Bu durum, küresel ekonomi üzerindeki belirsizliklerin de artmasıyla birlikte, altın fiyatlarında belirgin bir yükselişe neden oluyor.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

3 Mart 2025 tarihi itibariyle altın fiyatları şu şekilde seyrediyor. Gram altın, saat 09:23 itibariyle yüzde 0,24 artış göstererek 3362,7 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın da aynı saatte yüzde 0,07 artışla 5352,7 TL seviyesine yükseliyor. Yarım altın, yüzde 0,07 artışla 10705,5 TL’den alıcı buluyor. Tam altın ise yüzde 0,07 artışla 21410,9 TL’den işlem görüyor.

ONDAN ALTIN FİYATINDAKİ SON DURUM

Altın ONS fiyatları, saat 09:23 itibariyle yüzde 0,16 artışla 2863,5 TL’den işlem görüyor. Kapalıçarşı’da gram altın, 3358,56 TL’den alınırken, satış fiyatı ise 3358,77 TL olarak belirleniyor. Kapalıçarşı’da güncel altın fiyatları dikkat çekiyor.