Altın Fiyatları Jeopolitik Gelişmelerle Yükseliyor

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR

Kıymetli maden altın, son dönemde jeopolitik ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle fiyatlanıyor. Hem ulusal hem de uluslararası piyasada yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarını geçtiğimiz hafta yeni rekor seviyelere taşımış durumda. Ons altın, 3 bin 57 dolar ile tarihindeki en yüksek seviyeyi görmüşken, döviz kurlarındaki hızlı artış da gram altının tarihi rekor kırmasını sağlamış.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ İLE FİYAT HAREKETLERİ

Yatırımcılar, özellikle güvenli liman ihtiyaçlarını karşılamak adına Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine odaklanmış durumda. ABD ve Rus yetkililerin bu hafta gerçekleştirecekleri görüşmelerin, barış anlaşmasına yönelik umutları artırabileceği ve bunun sonucunda altın fiyatlarında bir gevşeme yaratabileceği ifade ediliyor. Bununla birlikte, küresel ticaretteki belirsizlikler de devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, yeni karşılıklı gümrük vergilerinin 2 Nisan’da yürürlüğe girmesini planladığını açıkladı. Trump yönetimi, ek tarifelerde bir miktar esneklik olabileceğine dair sinyaller veriyor.

Amerikan Merkez Bankası’ndan gelen faiz indirimi beklentileri de piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Fed, geçtiğimiz hafta politika faizini sabit tutmasına rağmen, bu yıl iki tane faiz indirimi olabileceği beklentileri güçlenmiş görünüyor. Gram altın, güne 3679 liradan başlarken, gün içinde en düşük 3679 lira, en yüksek 3699 lira seviyesini gördü. Şu an itibarıyla 3686 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı’da gram altın 3694 liradan alınırken, 3762 liradan satılıyor. Diğer taraftan ons altın, güne 3023 dolardan başladı ve gün içinde 3013 dolara kadar geriledikten sonra şu an 3015 dolardan işlem görmekte.