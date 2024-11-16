Altın Fiyatları Ne Durumda? 16 Kasım 2024

DÜĞÜN SEZONU HEDİYELERİ ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

Düğün sezonu nedeniyle gram altın ve çeyrek altın fiyatları alıcıları şaşırtmaya devam ediyor. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları oldukça merak ediliyor. Özellikle yatırımcılar ve altın almak isteyenler, altındaki son gelişmeleri takip ediyor. Anlık fiyat bilgisi edinmek isteyen vatandaşlar, bu konuda internet üzerinden araştırmalar yapıyor. Çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarının güncel durumu merak ediliyor.

16 KASIM 2024 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarındaki anlık değişimler yatırımcılar ve alıcılar tarafından dikkatlice izleniyor. 16 Kasım 2024 itibarıyla güncellenmiş altın fiyatları şöyle: Çeyrek altının alış fiyatı 4.835,00 TL, satış fiyatı ise 4.897,00 TL olarak belirlendi.

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Cumhuriyet altını, güvenilir yatırım aracı olarak tercih ediliyor. Alış fiyatı 19.341,00 TL, satış fiyatı ise 19.508,00 TL olarak kaydedildi.

TAM VE GRAM ALTIN FİYATLARI

Verilere göre tam altının alış fiyatı 19.133,97 TL, satış fiyatı 19.509,67 TL olarak güncellendi. Gram altının fiyatı ise alışta 2.836,84 TL, satışta 2.837,26 TL olarak belirlendi. Yarım altın fiyatı alışta 9.670,00 TL, satışta 9.789,00 TL olarak kaydedildi.