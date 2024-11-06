More
Ekonomi

Altın Fiyatları Ne Kadar? 6 Kasım 2024

altin-fiyatlari-ne-kadar-6-kasim-2024

DÜĞÜN SEZONUNDA ALTIN FİYATLARI İLE İLGİLİ SON DURUM

Düğün sezonu boyunca gram altın ve çeyrek altın fiyatları alıcılarını sürekli olarak şaşırtıyor. Altın fiyatları, özellikle çeyrek, yarım ve tam altın ile ilgilenenler için merak konusu haline geliyor. Yatırımcılar ve altın almak isteyenler, altındaki güncel durumu öğrenmek için net bilgi arayışında. Anlık fiyat bilgisine ulaşmak isteyen vatandaşlar, Kapalıçarşı ve kuyumcu ücretlerini öğrenmek üzere internette araştırmalar yapıyor.

6 KASIM 2024 ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarındaki değişiklikler, yatırımcılar ve alıcılar tarafından titizlikle takip ediliyor. 6 Kasım 2024 itibarıyla güncellenen altın fiyatları şu şekilde: Çeyrek altın, alış fiyatı 5.105,00 TL ve satış fiyatı 5.105,00 TL olarak belirlenmiş durumda.

CUMHURİYET ALTINI VE TAM ALTIN FİYATLARI

Cumhuriyet altını, alış fiyatı 20.341,00 TL iken, satış fiyatı da aynı şekilde 20.341,00 TL olarak güncellenmiştir. Tam altının alış fiyatı 20.346,69 TL, satış fiyatı ise yine 20.346,69 TL olarak kaydedilmiştir.

GRAM ALTIN VE YARIM ALTIN FİYATI

Gram altın, alış fiyatı 3.020,36 TL ve satış fiyatı 3.020,36 TL olarak güncellenmiştir. Yarım altın fiyatları ise, alış ve satış olarak 10.206,00 TL olarak belirlenmiştir. Altın alım satımında son durum yatırımcılar için oldukça önemli bir konu.

ÖNEMLİ

Gündem

Ebru Güneş’e 69 Milyon TL İddiası Yalanlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ebru Güneş'e ödenen ücretin 69 milyon lira değil, KDV dahil 44 milyon 937 bin 117 lira olduğunu açıkladı.
Gündem

Sakarya’da Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Adapazarı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Olayla ilgili araştırma başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.