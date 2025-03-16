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Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?

GÜNDEME GİREN ALTIN FİYATLARI

16 Mart 2025 Pazar günü, yatırımcıların ve ekonomiyi takip edenlerin ilgisini çeken altın fiyatları dikkat çekiyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının yanı sıra, diğer altın çeşitleri de yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bu hareketlilik, “Altın fiyatları bugün ne kadar?” sorusunu gündeme getiriyor.

ANLIK ALTIN FİYATLARI

16 Mart 2025 Pazar itibarıyla güncel altın fiyatları şu şekilde oluyor:

– Gram Altın: 3.516,44 TL
– Çeyrek Altın: 5.749,37 TL
– Yarım Altın: 11.498,75 TL
– Tam Altın: 23.174,00 TL
– Cumhuriyet Altını: 22.927,16 TL
– Ons Altın: 2.987,21 ABD Doları

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