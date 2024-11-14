Altın Fiyatları Nedir, Ne Kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI VE DÜĞÜN SEZONU HEDEFLERİ

Düğün sezonunun popüler hediyeliklerinden gram altın ve çeyrek altın fiyatları, alıcıları sürekli olarak şaşırtıyor. Çeyrek, yarım ve tam altının güncel fiyatları merak edilen konular arasında yer alıyor. Altın fiyatları ne durumda? Yükseliyor mu, yoksa düşüyor mu? Bu sorular, yatırımcılar ve altın almayı düşünen kişiler tarafından sıkça sorulmakta. Kapalıçarşı ve kuyumcuların fiyatlarını öğrenmek isteyenler, araştırmalar yaparak yanıt arıyor.

14 KASIM 2024 FİYAT GÜNCELLEMELERİ

Altın fiyatlarındaki en son değişimler, yatırımcılar ve tüketiciler tarafından titizlikle takip ediliyor. 14 Kasım 2024 itibarıyla altın fiyatları şu şekilde güncellenmiştir: Çeyrek altın, alış fiyatı 4.866,00 TL, satış fiyatı ise aynı tutarla 4.866,00 TL olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, geleneksel güvenli yatırım aracı olan Cumhuriyet altını, alış fiyatı 19.384,00 TL ve satış fiyatı da 19.384,00 TL olarak güncellenmiştir.

TAM ALTIN VE GRAM ALTIN FİYATLARI

Güncel verilere göre tam altının alış fiyatı 19.658,71 TL, satış fiyatı ise yine 19.658,71 TL olarak belirlenmiştir. Gram altın ise alış fiyatı 2.826,49 TL, satış fiyatı da 2.826,49 TL olarak güncellenmiştir. Yarım altının güncel alış fiyatı ise 9.726,00 TL olarak açıklanmıştır. Düğün sezonu nedeniyle altın fiyatlarına olan ilgi, her geçen gün artmaya devam ediyor.