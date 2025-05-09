Altın Fiyatları Rekor Kırdı

Altın fiyatları, bu haftaya tarihi bir rekorla giriş yaparak yatırımcıların ilgisini yoğunlaştırdı. Spot fiyat 3.128,06 dolara kadar çıkarak dikkatleri üzerine çekerken, Haziran vadeli Comex kontratları 3.162 doları gördü. Bu yükseliş, sarı metalin yılın ilk çeyreğinde yaklaşık yüzde 19 değer kazanarak son 40 yılın en iyi çeyrek performansını sergilemesine sebep oldu. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki bu artışın nedenlerini ve gelecekteki beklentileri yakından izliyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞİN NEDENLERİ

Altın fiyatlarında bu keskin artışta küresel gerginlikler, yüksek enflasyon ve yatırımcıların ETF’lere olan ilgisinin artması gibi faktörler büyük rol oynuyor. Mart ayında, altın destekli ETF’lere bir günde 23 tonluk giriş sağlandı; bu rakam, 2022’den bu yana kaydedilen en yüksek günlük artış oldu. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan tarihinde Kanada, Çin ve Avrupa Birliği gibi ülkelerle ilgili karşılıklı tarifeleri açıklaması bekleniyor. Otomotiv sektörüne yönelik ek vergilerin de 3 Nisan’da duyurulmasıyla, piyasada maliyetlerin daha da artacağı kaygıları artıyor.