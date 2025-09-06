Altın Fiyatları Rekor Kırdı: 4.720 TL

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ALTINI YÜKSELTIYOR

ABD’de bu ay uygulanabilecek faiz indirimi beklentisi, altın fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Güvenli liman olarak görülen altın, son üç ayın en güçlü haftalık performansına yaklaşırken piyasalar, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine odaklandı. Spot altın, yüzde 0,3 artışla ons başına 3 bin 585 dolardan işlem yapıyor.

ONS ALTIN ZİRVEYİ GÖRDÜ

Çarşamba günü 3 bin 578,50 dolara ulaşarak tarihi zirveye çıkan ons altın, haftalık bazda yüzde 3,2 yükseliş kaydetti. ABD vadeli altın kontratları ise yüzde 0,2 artarak 3 bin 615 dolara çıktı.

GRAM ALTIN RAKAMLARI YENİDEN BELİRLENİYOR

Türkiye’de, ons altındaki artışın etkisiyle gram altın, yüzde 0,6 değer kazanarak 4 bin 720 lirayı geçerek yeni rekor seviyesine ulaştı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İşte güncel altın fiyatları:

Gram altın: 4 bin 770 TL

Çeyrek altın: 7 bin 850 TL

Yarım altın: 15 bin 700 TL

Tam altın: 30 bin 683 TL

Cumhuriyet altını: 31 bin 255 TL

Gremse altın: 78 bin 274 TL

Reşat altını: 31 bin 280 TL

Ons altın: 3 bin 585 dolar

PİYASALARDKI BELİRSİZLİK VE ALTININ YÜKSELİŞİ

Altın fiyatlarındaki artışın arkasında çok sayıda faktör yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın küresel tarifeleriyle ilgili hukuki belirsizlikler, yatırımcıların altına yönelmesine yol açıyor. Federal bir temyiz mahkemesinin Trump’ın tarifelerini “yasa dışı” ilan etmesi, ancak bu kararın 14 Ekim’e kadar askıya alınması, piyasalarda yeni bir kaygı yaratıyor. Trump yönetiminin Yüksek Mahkeme’ye itiraz etme ihtimali, gerilimi artırıyor.

FED’İN FİNANSAL POLİTİKALARI ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

Ayrıca, Fed Başkanı Lisa Cook’un görevden alınmasıyla ilgili duruşmanın sonuçsuz kalması ve Fed’in faiz indirimine dair beklentilerin artması, altın fiyatları üzerindeki baskıyı güçlendiriyor. Son ABD enflasyon verileri, bu ay sonunda 25 baz puanlık bir faiz indirim olasılığını yüzde 87 seviyesine yükseltti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly’nin de faiz indirimine destek vermesi, piyasalardaki bu beklentiyi kuvvetlendiriyor. Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak ABD işgücü piyasası verilerini dikkatle izliyor.