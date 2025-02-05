Altın Fiyatları Rekor Kırmaya Devam Ediyor

ALTIN FİYATLARINDA REKOR DÜZEYLER

Altın fiyatlarında yaşanan rekor artışın, ABD’de uygulanmaya başlanacak ek gümrük vergilerinin etkisi olduğu belirtiliyor. Son iki haftadır altın yatırımcıları için gerçek bir “altın günü” yaşanıyor. Her gün yeni bir rekor kıran altın, bugün de tarihi bir zirveye ulaşmış durumda. ABD’nin ticaret savaşlarını tetikleyecek ek gümrük vergilerine yönelik adım atması, altını güçlendirmeyi sürdürüyor. Ayrıca, Trump’ın Gazze’ye yönelik açıklamaları da gündeme bomba gibi düştü. Ateşkese rağmen ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı bir açıklamada ABD’nin Gazze Şeridi’ni “devralacağını” ve “oraya sahip olacağını” ifade ederek Filistin halkının başka bir yerde yaşaması gerektiği görüşünü desteklemeye devam ediyor. Bu durum, altının gerilimden beslenmesine sebep oluyor.

ONS ALTINDA HAREKETLİLİK

ONS altın, güne 2844 dolarla başladı. Gün içinde en düşük 2839 dolara kadar gerileyen altın, en yüksek 2854 dolara kadar yükseldi. Şu anki işlem fiyatı 2854 dolar seviyesinde bulunuyor ve tarihi yüksek seviyesini yakaladı.

GRAM ALTINDA REKOR ZİRVESİ

Gram altın ise 3286 liradan güne giriş yaptı. Gün içerisinde en düşük 3282 lira, en yüksekse 3300 lira olarak kaydedildi. Şu anda 3300 lira seviyesinde alıcı buluyor ve tarihi yüksek değerine ulaştı.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN İŞLEMLERİ

Kapalıçarşı’daki altın fiyatları ise gram altın için 3279 lira alım ve 3324 lira satım olarak belirlenmiş durumda.