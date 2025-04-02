Altın Fiyatları Rekor Seviyede Seyrediyor

KÜRESEL TİCARET SAVAŞLARI ARTARKEN ALTIN FİYATLARI REKOR KIRIYOR

Küresel ticaret savaşlarının giderek şiddetlenmesiyle yatırımcılar güvenli limanlar arayışına yöneliyor. Bu durum, altın fiyatlarının ardı ardına rekor seviyelere ulaşmasına neden oluyor. Ancak ABD’de Donald Trump’ın karşılıklı tarifelerinin bugün yürürlüğe girmesi bekleniyor. Trump, “gümrük vergilerinin tüm ülkeler için geçerli olacağını” açıklıyor. Otomobiller için ek gümrük vergileri ise perşembe günü devreye girecek. Beyaz Saray, tarifelerin kapsamıyla ilgili henüz detayları paylaşmamış durumda. Yeni gümrük vergilerinin hızlı bir şekilde uygulamaya alınacağını bildirmişler. Trump, gümrük vergilerinin birçok ülkeyi etkileyeceğini belirtip, ekonomik etkileri konusunda endişeleri artırmış durumda.

Ticaret savaşlarının yanı sıra Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentileri de merkez bankası alımlarını destekleyerek altın fiyatlarını yukarı yönde etkiliyor. Yatırımcılar, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine odaklanmış durumda. İstihdam rakamlarının Fed’in para politikasına olan etkileri izlenecek. Bugün ons altın fiyatı 3,130 doların üstüne çıkarak rekor seviyelere yaklaştı. Altının ons fiyatı bu yıl yüzde 20’ye yakın artışla 3,150 dolara kadar tırmandı. Gram altın şu anda 3,803 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 6,215 liradan alıcı buluyor.