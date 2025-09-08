Altın Fiyatları Rekor Seviyeye Ulaştı!

ALTIN FİYATLARI REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Altın fiyatları, geçtiğimiz hafta açıklanan istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından artan faiz indirimi beklentileriyle yeni zirveye ulaştı. Bu sabah ons altın fiyatları 3 bin 613 dolara çıkarak tarihi yüksek seviyesini aştı. Dolar/TL kuru ve ons altın fiyatlarının etkisiyle gram altın da yeni bir rekor kaydederek fiyatını 4 bin 794 liraya yükseltti. Altın fiyatlarındaki bu yükselişin sebepleri neler?

İSTİHDAM VERİLERİ VE FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ

ABD’de açıklanan zayıf istihdam verileri, faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi ve bu durum altın fiyatlarının artışında önemli rol oynadı. Geçen hafta dikkatleri üzerine çeken tarım dışı istihdam verisi, ağustosta yalnızca 22 bin kişi arttı ve bu, piyasa beklentilerine göre oldukça düşük bir rakam oldu. Piyasalarda tarım dışı istihdamın 75 bin kişi artacağı öngörülüyordu. ABD’nin en büyük ekonomisinde yaşanan bu düşük artış, Merkez Bankası’nın (Fed) öngörülenin üzerinde bir faiz indirimi yapma olasılığını gündeme getirdi. Bu durum, faiz ile ters orantılı bir ilişkiye sahip olan altın fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Analistler, zayıf ABD istihdam verilerinin, Fed’in eylül ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapma ihtimalini artırdığını ifade ederek, bunun altın için olumlu bir gelişme olduğunu vurguluyor.

GRAM ALTIN VE ONS ALTIN FİYATLARI

Saat 10.50 itibarıyla gram altın fiyatları yüzde 0,75 yükselerek 4 bin 789 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda ons altın ise yüzde 0,64 artışla 3 bin 609 dolardan satılmakta. Altın fiyatlarındaki artışlar yıl başından bu yana ne kadar oldu?

YILBAŞINDAN BU YANA ARTILAR

2024’ü 2 bin 623 dolar seviyesinde kapatan ons altın, bu yıl itibarıyla yüzde 37,74 oranında bir artış gösterdi. Geçen yılı 2 bin 983 liradan kapatan gram altın fiyatları ise bu yıl içinde yüzde 60,71 oranında yükseliş sağladı.