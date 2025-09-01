Altın Fiyatları Rekor Seviyeye Yaklaştı

ALTIN FİYATLARINDA REKOR SEVİYELER

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarındaki belirsizlik ve faiz indirimine yönelik artan beklentilerle birlikte rekor seviyelere ulaşmış durumda. Ons altın, 3.486 dolara kadar yükselirken, gram altın tarihi zirvesi olan 4.611 TL’ye tırmandı. ABD’deki bir federal temyiz mahkemesi, Trump’ın küresel tarifelerinin olağanüstü hal yasası çerçevesinde yasadışı olduğuna karar verdi. Ancak alınan bu kararın 14 Ekim’e kadar geçerli olacağı ve bu süre zarfında yönetimin Yüksek Mahkeme’ye itiraz etme hakkının bulunduğu ifade edildi. Ayrıca Trump’ın Fed Guvernörü Lisa Cook’u görevden alma çabasıyla ilgili duruşmanın sonuçları da belirsizlik içermeye devam ediyor. Kararın bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ETKİLİ OLDU

ABD’deki enflasyon verilerinin faiz indirimine işaret etmesi, yatırımcıların %87 olasılıkla 25 baz puanlık bir indirim beklemesine yol açtı. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de bu indirimin destekçisi olduğunu belirtti. Ons altın, güne 3.445 dolardan başladı ve gün içinde en düşük 3.437 doları, en yüksek ise 3.486 doları gördü. Şu anki işlem fiyatı ise 3.473 dolar seviyesinde. Ons altının tarihi zirvesi, 22 Nisan 2025’te 3.499 dolar olarak kaydedilmişti.

GRAM ALTIN FİYATLARI DA YÜKSELDİ

Gram altın, güne 4.560 TL’den giriş yaptı. Gün içinde en düşük 4.546 TL’ye gerileyen gram altın, en yüksek 4.611 TL’ye kadar çıktı. Şu anda gram altın, 4.595 TL’den işlem görüyor. Altın fiyatlarındaki bu dalgalanmalar, ekonomik gelişmeler ve piyasa beklentileri doğrultusunda dikkat çekiyor.