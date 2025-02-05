Altın Fiyatları Rekorlara Hazırlanıyor: Düşüş Beklenmiyor

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Dr. Salih Özman, Amerikan ekonomisinin olumsuz seyri, dünya genelindeki savaş ortamının sürmesi ve ticaret-kota savaşları konusunda endişelerin etkisiyle altın fiyatlarının artmaya devam edeceğini belirtti. Türkiye’deki altın fiyatları, hem ons hem de TL olarak dünya piyasalarında tarihi rekorlar kırıyor. Özman, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail-Filistin olaylarındaki Gazze açıklamalarının da altında yükselişi tetiklediği görüşünde.

TİCARET-KOTA SAVAŞLARI ENDİŞESİ

Özman, ABD’nin uyguladığı kota ve para politikalarının altın fiyatlarını etkilediğini dile getirdi. “Altındaki yükseliş trendinin devam edeceği düşüncesindeyim. Donald Trump’ın ‘güçlü dolar’ söylemi dolayısıyla altın fiyatlarının dünya piyasalarında fazla artmayacağı düşünülüyordu. Ayrıca Trump, Rusya ile Ukrayna arasında bir uzlaşma sağlayarak savaş ortamını bitireceğini de ileri sürmüştü. Ancak bu söylemler uygulamaya geçmeyince altında bir indirim yaşanmadı. Yeni yılın başlangıcıyla birlikte altın fiyatları yavaş yavaş yükselmeye başladı. Geçtiğimiz hafta Kanada, Çin ve Meksika’ya yönelik gümrük kotalarının uygulanması, bu ülkelerin karşılık vermesi ve Avrupa’ya yansıması endişeleri ticaret-kota savaşı başlaması ihtimalini gündeme getirdi. Bu tür gelişmeler altın fiyatlarını olumlu etkiliyor. Ayrıca Trump’ın Gazze’deki Filistin halkının buralardan ayrılması gerektiği açıklamaları da savaş gerekçesi olarak algılandı ve altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı” dedi. Özman, altının ons fiyatının dünya çapında 2 bin 900 dolara yaklaştığını ifade etti.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENMİYOR

Özman mevcut durumda altın fiyatlarının düşmesine dair bir ihtimal bulunmadığını vurguladı. “Dünya piyasalarında 2 bin 872 dolarlık ons fiyatı, ülkemizde gram altının 3 bin 345 TL’ye yükselmesine neden oldu. İstanbul Altın Borsası’nda ise 24 ayar altın gramı 3 bin 330 TL seviyesine ulaştı. Bu durum, Türkiye için hem TL hem de ons bazında yeni bir rekor teşkil ediyor. Savaşların sona ermesi ve Trump’ın Filistin-Gazze ile ilgili açıklamalarından geri dönmesi durumunda bile Amerikan ekonomisinin düzelmediği sürece altın fiyatlarının düşmesi beklenmiyor. Altın fiyatları artmaya devam edecek. 2023-2024 döneminde geleneksel yatırım araçları arasında en yüksek kazancı sağlaması muhtemel olan altın, 2025 yılında da en fazla kazanç sağlayacak yatırım aracı olmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.