Altın Fiyatları Rekorları Sürdürüyor

ALTIN FİYATLARINDA DEVAM EDEN YÜKSELİŞ

Altın rekor kırmaya devam ediyor. ABD’deki Donald Trump yönetimi dünya ekonomisine yön vermeye sürüyor. Ek gümrük vergileri ve Gazze ile ilgili açıklamalar altın fiyatlarını etkiliyor. Trump, hükümetiyle görevine hızlı bir başlangıç yaptı ve pek çok olağan durumu değiştirdi. Ticaret savaşlarını yeniden başlatan ABD, birçok ülkeye yönelik stratejiler geliştirdi. İsrail’in haksız saldırılarına karşı Gazze halkı direniyor ve Trump, bu konuda açıklamalarda bulundu. Bu bağlamda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze halkına dair tahliye fikrini gündeme getirdiği biliniyor. Ancak, genel olarak diğer ülkelerin bu fikri ne şekilde kabul edeceği henüz net düşünülmüyor. Altın fiyatları, bu gelişmeler ışığında yükselişini sürdürüyor. Riskli durumların etkisiyle altın, tarihi rekorlar kırıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın, güne 2862 dolardan başladı. Gün içerisinde en düşük 2861 dolar, en yüksek ise 2873 dolar seviyeleri gözlemlendi. Şu anda ons altın 2869 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın güne 3304 liradan giriş yaptı. Gün içinde en düşük 3302 lira, en yüksek ise 3318 lira seviyeleri kaydedildi. Şu an gram altın 3313 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da gram altının alım fiyatı 3303 lira iken, satış fiyatı 3345 liraya ulaşmış durumda.