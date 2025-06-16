Altın Fiyatları Sürekli Artıyor

GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Gram altın fiyatlarında yaşanan yeni rekor, ekonominin önemli başlıkları arasında dikkat çekiyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ile jeopolitik gelişmeler, altının değerinin artmasına sebep oluyor. Bugün gram altın ne kadar oldu? Altın yatırımcıları için oldukça kritik bir gün! Gram altında yeni bir rekor kırılırken, çeyrek ve tam altın fiyatları da artışını sürdürüyor. İşte 16 Haziran 2025 tarihi itibarıyla güncel altın fiyatları…

GÜNCEL FİYATLAR VE REKOR SEVİYELER

16 Haziran 2025 sabahı itibarıyla gram altın 4.380 TL seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Şu anda gram altın 4.355 TL’den işlem görüyor. Ayrıca çeyrek altın fiyatı da yükselişine devam ediyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 7.208 TL’den, tam altın ise 28.703 TL’den satılmakta. Altın fiyatlarının bu artışını destekleyen nedenler arasında, İsrail ve İran arasındaki gerilim gibi jeopolitik gelişmeler ile ons altın fiyatlarının 3.430 dolar seviyelerine yükselmesi bulunuyor.

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki bu yükselişin sürebileceğini belirtiyor. Küresel ekonomik belirsizlikler ve artan jeopolitik riskler, yatırımcıların altına yönelmesine neden oluyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarını anlık olarak takip etmek için bankaların resmi internet siteleri ile güvenilir finans platformlarını kullanma yollarını tercih edebiliyor.