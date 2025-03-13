Altın Fiyatları Tarihi Seviyelere Ulaştı

ALTIN FİYATLARINDA TARİHİ REKORLAR GÖRÜLDÜ

Altın fiyatları, küresel piyasalardaki belirsizlikler ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle tarihi seviyelere ulaştı. Küresel ticaret savaşlarının tırmanması ve ABD ekonomisinin resesyona gireceği yönündeki endişeler, altına olan talebi artırıyor ve fiyatlar yeni rekorlar kırıyor.

ABD VE KÜRESEL GELİŞMELER ALTINI DESTEKLİYOR

ABD’nin ek gümrük vergileri getirmesi, ticaret savaşlarının karşılıklı olarak başlayabileceği ihtimalini gündeme getiriyor. Bu durum, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor. Ayrıca euronun güç kazanması, gerileyen doları destekleyerek altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketine katkı sağlıyor.

ONS ALTIN REKOR SEVİYELERE ULAŞTI

Altının ons fiyatı, güne 2.946 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde 2.933 dolar ile 2.960 dolar seviyeleri arasında hareket eden ons altın, şu anda 2.960 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA TARİHİ ZİRVE

Gram altın, piyasaya 3.452 TL seviyesinden giriş yaptı. Gün içinde en düşük 3.452 TL, en yüksek 3.485 TL seviyelerini gören gram altın, şu anda 3.484 TL’den alıcı buluyor. Kapalıçarşı’da gram altın alımı 3.490 TL, satışı ise 3.531 TL seviyesinden gerçekleşiyor. Altın fiyatlarının küresel ekonomik dalgalanmalara göre hareket edeceği öngörülüyor ve yatırımcılar yeni zirvelere odaklanmış durumda.

UZMAN İSİM ALTININ YÜKSELİŞİNİN NEDENİNİ AÇIKLADI

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altının tarihi zirveyi görmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Eryılmaz altındaki yükselişin nedenlerini şöyle açıkladı: “Son 11 haftaya baktığımızda, 8 hafta art arda yükseldi ve ardından ufak bir düzeltmeye girdi. Fakat altının güçlü yükselişinin ardındaki en temel etken ABD Başkanı Trump’ın tarifeleri ve bu konudaki belirsizlikler. Dolayısıyla böyle bir belirsizlikte yatırımcılar riskli varlıklardan çıkarak güvenli liman olarak altına yöneldiler.” Eryılmaz, “Şu an itibariyle altın tarihi rekor zirvesini 1 saat içinde gördü. Ons altın 2970 doları geçerken bu durum analistlerin beklemediği bir gelişme oldu.” diyerek dikkat çekti. Ekonomik verilerin önemi hakkında ise, “Eğer enflasyon beklentisi ve tüketici güveni ile ilgili veriler kötü gelirse altın çok hızlı şekilde 2975 dolara yükselebilir.” uyarısında bulundu.