“Altın Fiyatları Tarihi Zirveden Düşüyor”

ALTIN FİYATLARINDA DEVAM EDEN DÜŞÜŞ

Rekorlar kıran altın fiyatları, tarihi zirvesinden hızla düşmeye devam ediyor. ABD’de açıklanan enflasyon verisinin beklentilere uygun fakat yüksek çıkması, altın üzerinde ek bir baskı oluşturuyor ve fiyatlarda gerileme yaşanıyor. Altın yatırımcıları ekranlardan ayrılmakta zorlanıyor. Altın fiyatları, ay başında gösterdiği yüksek performanstan oldukça uzakta, 5 günlük keskin bir düşüş grafiği çiziyor. Tarihi zirvesinden yaklaşık yüzde 8 geride kalan gram altın, yatırımcıların ilgisini azaltıyor. ABD’deki düne ait enflasyon verisi, beklentilerle uyumlu olsa da yükseliş göstermesi nedeniyle Fed’in faiz indirimine yönelik aksiyonları açısından dikkatle takip ediliyor.

ONS ALTIN FİYAT GÖRÜNTÜSÜ

Ons altın, güne 2574 dolardan başlıyor. Gün boyunca en düşük 2559 dolarlık seviyeyi gören ons altın, en yüksek olarak da 2581 dolara kadar çıkıyor. Şu an itibarıyla 2561 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYAT DETAYLARI

Hürriyet’teki habere göre, gram altın güne 2843 liradan giriş yapıyor. Gün içerisinde en düşük 2824 lira, en yüksek ise 2850 lira seviyeleri kaydediliyor. Şu anda gram altın 2828 dolardan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI’DA GRAM ALTIN İŞLEMLERİ

Kapalıçarşı’da gram altın, alım fiyatı olarak 2944 liradan işlem görürken, satışı ise 2984 liradan gerçekleşiyor.