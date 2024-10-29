Altın Fiyatları Tarihi Zirveye Ulaştı

ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK

Altın fiyatlarında önemli bir dalgalanma yaşanıyor. Gram altın, tarihteki en yüksek seviyesine ulaşarak dikkat çekiyor. Küresel piyasalarda meydana gelen gelişmeler, altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, dünya genelindeki faiz politikaları, Orta Doğu’daki çatışmalar ve ABD Başkanlık seçimleri, altın fiyatları üzerinde belirleyici bir rol oynuyor.

EN BÜYÜK ETKEN FAİZ

Altındaki artışın en önemli sebeplerinden biri, merkez bankalarının faiz indirimlerine yönelik aldıkları kararlar olarak görülüyor. Fed ve ECB’nin öncülüğünde başlayan faiz indirimleri sürecinin devam etmesi bekleniyor. Bu durum, altının değerini olumlu anlamda etkiliyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın, güne 2742 dolardan bir başlangıç yaptı. Gün içerisinde en düşük 2739 dolarlık seviyeye gerilemişken, en yüksek 2757 doları gördü. Şu anda ons altın 2753 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın, güne 3023 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3020 lira, en yüksek ise 3040 lira seviyesine ulaştı. Şu an için gram altın 3035 liradan alıcı buluyor. 3040 lira, tarihi bir yüksek seviye olarak kaydedildi.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da ise altın alım fiyatı 3122 lira olarak belirlenirken, satış fiyatı 3168 lira seviyesinde gerçekleşiyor.