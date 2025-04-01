Altın Fiyatları Trump’ın Tarifeleriyle Yükseliyor

ABD BAŞKANININ AÇIKLAMALARIYLA ALTIN FİYATLARI ARTIIYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük tarifeleri konusunda yaptığı açıklamalar, haftanın ilk gününde ons altının 3 bin 110 dolar seviyelerinde yeni bir rekor denemesi yapmasını sağladı. Altın, yılbaşından bu yana değer kazanımını yüzde 18,09 oranına ulaştırdı. Piyasalardaki belirsizliğin devam etmesi durumunda, uzmanlar altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin süreceğini ifade ediyor.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ TRENDİ

Yılbaşı başlangıç değeri 2.994,70 TL olan gram altın, 807,0 lira artışla yüzde 26,95 oranında değer kazandı. Son bir yılda gram altın, 2.325,45 liradan 3.801,71 liraya çıkarak yüzde 63,48 oranında değer artışı gösterdi. Haftaya yükselişle giren gram altın, haftanın ikinci gününde de bu yükselişini sürdürmekte. Buna göre, serbest piyasada gram altının fiyatı 1 Nisan 2025 Salı günü itibarıyla 3.835,37 TL olarak belirlendi. Çeyrek altın 6.270,84 TL, yarım altın 12.541,67 TL ve Cumhuriyet altını ise 25.676,27 TL’den işlem görüyor.

ULUSLARARASI PİYASALARDA ALTIN FİYATLARI YÜKSEK SEYREDİYOR

Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı da yükselmeye devam ediyor. Bugün itibarıyla ons altın 3.144,46 dolar seviyelerinde işlem görmekte. Trump’ın tüm ülkeleri kapsayacak yeni gümrük tarifeleri getireceğini belirtmesi, altın piyasasında hareketliliği artırdı. Uzmanlar, tarifelerin beklenenden hafif olması halinde altın fiyatında bir geri çekilme olabileceğini, ancak belirsizliklerin sürmesi durumunda orta ve uzun vadede altın fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini belirtiyor. Trump’ın tarifeleri, merkez bankalarının altın alımları, jeopolitik riskler ve FED’in faiz indirimi olasılığı, küresel piyasalarda altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.