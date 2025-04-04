Altın Fiyatları ve Dolar Geriliyor

ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ NEDENLERİ

Altın fiyatları, risk algısında yaşanan değişikliklerle birlikte düşüşe geçti. ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşlarına etki edecek yeni ek gümrük tarifelerini açıklamasının ardından altın bir süre yükseliş gösterdi, fakat devamında hızlı bir şekilde geriledi. Ons altın, rekor kırdığı gün yüzde 2 civarında kayıp yaşadı. ABD ekonomisinin resesyona girmesi beklenirken, diğer ülkelerin ticaretinin zora girmesi ve şirketlerin üretim üslerini değiştirme çabaları doları zayıflattı. Bu durum, euroyu güçlendirdi ve euro, son 10 yılın en hızlı artışını gerçekleştirdi.

ONS ALTIN FİYATI

Ons altın güne 3114 dolardan başladı. Gün içerisinde en düşük 3087 dolara kadar geriledi, en yüksek ise 3116 dolara ulaştı. Şu anda ons altın 3102 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN DURUMU

Gram altın güne 3796 liradan başladı. Gün içinde 3767 lira ile en düşük seviyeyi görürken, 3814 lira ile en yüksek seviyeye ulaştı. Şu an gram altın 3785 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI’DA GRAM ALTIN FİYATI

Kapalıçarşı’da gram altın 3823 liradan alınırken, 3886 liradan satılıyor.