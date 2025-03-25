Altın Fiyatları ve Piyasa Durumu

KÜRESEL PİYASALARDAKİ GELİŞMELER ETKİLİ OLUYOR

Küresel piyasalardaki güncel gelişmeler, altın fiyatlarındaki dalgalanmaların sürmesine yol açıyor. Özellikle ABD’nin Orta Doğu’daki jeopolitik gerginlikleri ve Fed’in faiz politikalarına dair beklentiler yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oluyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin artışlar meydana getirirken, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıların daha dikkatli hamleler yapmasına neden oluyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

25 Mart 2025 itibarıyla altın fiyatlarındaki son durum şöyle: Gram altın, saat 15:18 itibariyle yüzde 0,16 artışla 3683,50 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın ise aynı saatte değişim göstermeyerek 5980,86 TL’den, yarım altın yine sabit kalarak 11961,73 TL’den satılıyor. Tam altın da saat 15:18 itibarıyla yüzde 0,00 artışla 23886,54 TL’den işlemde. ONS altın ise aynı saatte yüzde 0,20 artış göstererek 3017,93 TL’den işlem görmeye devam ediyor.

KAPALIÇARŞI’DA GÜNCEL FİYATLAR

Kapalıçarşı’da gram altın, 3695 liradan alınırken, 3734 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları da gün içerisinde değişkenlik gösteriyor ve yatırımcılara fırsatlar sunabiliyor.