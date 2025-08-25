Altın Fiyatları Yatay Başladı. FED Sinyalleri Etkili. Gram Altın 4.432 TL’den Güne Başladı. Analistler Piyasalarda Dalgalanma Bekliyor

ALTIN FİYATLARINDA YATAY GÖRÜNÜM

Altın fiyatları, cuma günü yaşanan artışın ardından yeni haftaya sakin bir görünümle başladı. FED Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole toplantısında verdiği faiz indirimi sinyali, piyasalarda önemli bir hareketliliğe sebep oldu. Powell’ın açıklamaları sonrasında ons altın, cuma günü %0,97’lik bir artışla 3.371 dolardan kapanış yaptı. Bugün ise ons altın, 3.365 dolar civarında denge arayışını sürdürüyor.

İÇ PİYASADA GRAM ALTIN FİYATLARI

İç piyasada gram altın, cuma günü 4.455 TL ile en yüksek seviyeyi test ederek, 4.470 TL’deki tarihi zirvesine yaklaşmıştı. Bugün, 25 Ağustos 2025 sabahında gram altın 4.432 TL’den güne başlarken, Kapalıçarşı’da kuyumcular gram altını 4.461 TL, çeyrek altını ise 7.277 TL’den satışa sunuyor.

HAFTANIN EKONOMİK VERİLERİ

Bu hafta ABD’den gelecek ekonomik veriler, FED politikaları açısından büyük önem taşıyor. Bugün açıklanacak Yeni Konut Satışları, yarınki Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri ve Tüketici Güveni, perşembe günü gelecek 2. Çeyrek Ön GSYİH, haftalık işsizlik başvuruları ve Bekleyen Konut Satışları, cuma günü ise Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Endeksi piyasaların odak noktası olacak. Analistler, dayanıklı tüketim malları siparişleri, işsizlik başvuruları ve PCE verilerinin beklentilerin dışında sonuçlar vermesi durumunda piyasalarda sert dalgalanmalara yol açabileceğini belirtiyor.

POWELL’IN DEĞERLENDİRMELERİ

Powell’ın konuşmasını analiz eden uzmanlar, “Powell, enflasyondan ziyade istihdama odaklanmanın zamanının geldiğini belirtti. Ancak tek bir faiz indiriminin, seri faiz indirimlerinin habercisi olmadığını vurguladı. Mevcut faiz oranlarının yüksek olduğunu kabul etse de uzun vadede FED fon oranlarına dair belirsizlik piyasaları düşündürüyor” şeklinde değerlendirmelerde bulunuyor. Uzmanlara göre, ons altında 3.330 dolar ilk destek, 3.375 dolar ise ilk direnç seviyesi. Eğer 3.375 dolar aşılırsa, 3.400 dolar ihtimali gündeme gelebiliyor. Bu durum, gram altında da yeni bir rekor denemesi için destek sağlayabilir.