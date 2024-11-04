Altın Fiyatları Yatay Seyir İzliyor

ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜZENLEMELER

Altın fiyatları, geçtiğimiz haftalarda görülen tarihi zirvelerin ardından bir düzeltme hareketinin etkisiyle zayıf bir seyir izliyor. Bu hafta gram altın 3076 liraya kadar çıkarak rekor kırdı, ancak haftaya 3020 liradan start aldı. ABD seçimlerinde yaşanan belirsizlikler, Orta Doğu’daki çatışmalar ve merkez bankalarının uyguladığı faiz indirimleri altın fiyatları üzerinde önemli bir etki oluşturuyor.

ONS ALTINDA GÜNLÜK DEĞİŞİMLER

Güne 2736 dolardan başlangıç yapan ons altın, gün içinde en düşük 2730 dolar ile en yüksek 2742 dolar seviyelerini gördü. Şu anda ons altın 2741 dolardan işlem görüyor. Piyasalardaki dalgalanmalar, ons altının seyrini önemli ölçüde etkiliyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın 3020 liradan güne başladı. Gün içinde gram altın 3020 lira ile 3028 lira arasında işlem gördü. Şu anda gram altın fiyatı 3025 lira seviyesinde bulunuyor. Kapalıçarşı’da ise gram altın alış fiyatı 3098 lira, satış fiyatı ise 3139 lira olarak belirlenmiş durumda. Bu veriler, piyasalardaki dengenin nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor.