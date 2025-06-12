Altın Fiyatları Yatırımcıları Etkiliyor

ALTIN FİYATLARINDAKİ GELİŞMELER

12 Haziran 2025 Perşembe günü itibarıyla altın fiyatları, global piyasalardaki dinamiklerin etkisiyle yatırımcıların ilgi odağı olmaya devam ediyor. ABD hükümetinin Çin’e yönelik ek gümrük tarifeleri uygulaması ve Çin’in karşı tedbiri olarak aldığı ekonomik önlemler, yatırımcıları güvenli liman olarak gördükleri altına yönlendiriyor. Bu durum, altın fiyatlarında dikkate değer dalgalanmalara yol açtı.

TAM ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

12 Haziran Perşembe günü tam altın saat 08:51 itibarıyla yüzde 0,59 değer kazanarak 27.561,10 TL’den işlem görüyor. Bunun yanında, Cumhuriyet altını ise aynı saatte yüzde -0,15 değer kaybederek 28.223,14 TL’den alınıp satılıyor. Reşat altını da saat 08:51 itibarıyla yüzde -0,15 azalarak 29.077,11 TL’den işlem gerçekleştirmekte.