Haberler

Altın Fiyatları Yatırımcıları İlgilendiriyor

ALTIN FİYATLARINDAKİ GELİŞMELER

Bugün altın fiyatları, yatırımcıların dikkatini çekmekte. Özellikle “18 Ağustos altın fiyatları düştü mü?” sorusu, piyasada meydana gelen anlık değişikliklerle ilgili olarak öne çıkıyor. Gram altın ve diğer türlerdeki son durum nedir? 18 Ağustos Pazartesi itibarıyla gram altın fiyatı 4.413 TL seviyesine çıkarak haftaya artışla başlamış durumda. Bu artış, altın fiyatlarının düşmediğini aksine yukarı yönlü seyrettiğini gösteriyor. İşte bu konudaki detaylar…

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatı 4.411,85 TL seviyesine yükselerek güne 0,75 TL’lik bir artışla başladı. Çeyrek altın ise 7.145,04 TL’den işlem görmekte ve 0,58 TL değer kazanmış durumda. Tam altın fiyatı ise 28.536,04 TL’ye ulaştı ve bir önceki güne göre 0,58 TL’lik bir artış gösterdi.

ONS ALTIN FİYATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Altının ons fiyatı da 3.355,41 dolar seviyesine çıkarak 0,62 dolar yükseldi. Bu artışların, hem küresel piyasalardaki etkilere hem de iç piyasalardaki talebe dayandığı yorumlanıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Çorum’da Kazada Beş Kişi Yaralandı

Çorum'da meydana gelen traktör ve otomobil kazasında aynı aileden beş kişi yaralandı. Yaralılar arasında bir bebek ve bir çocuk da bulunuyor. Ekipler olay yerine intikal etti.
Haberler

Galatasaraylı Lucas Torreira ve Devrim Özkan Ayrıldılar

Oyuncu Devrim Özkan ile futbolcu Lucas Torreira'nın ilişkisi sıkıntıya girdi. Çift, kısa bir süre önce yeniledikleri aşklarını sosyal medyada sonlandırdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.