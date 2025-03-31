Altın Fiyatları Yeni Bir Rekor Kırdı

ALTIN FİYATLARINDA REKOR ARTIŞ

Altın fiyatları, küresel ticaret savaşları endişeleri nedeniyle yeni bir rekor kırdı. Haftanın ilk işlem gününde ons altın 3 bin 110 doları aşarak tarihteki en yüksek seviyesine ulaştı. Yılbaşından bu yana altın fiyatları yüzde 18 oranında bir artış gösterdi. ABD’de Donald Trump’ın karşılıklı tarifeleri 2 Nisan’da uygulanmaya başlayacak. ABD basınında yer alan bilgilere göre, vergi düzenlemesinden bazı sektörlerin muaf tutulma ihtimali bulunuyor.

TİCARET SAVAŞLARI VE ENERJİ POLİTİKALARI

Trump, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik savaşını sona erdirmeye yönelik çabalarını engellemesi durumunda Rus petrolüne yüzde 25-50 oranında ikincil gümrük vergisi uygulanacağı konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca İran, nükleer anlaşma sağlanamaması halinde ek gümrük vergileri ve askeri bombardıman tehditleri ile karşı karşıya kalabiliyor. Öte yandan ABD’den gelen ekonomik veriler, güvenli liman varlıklarına olan talebi artırdı.

EKONOMİK VERİLERİN ETKİLERİ

Fed’in dikkatle izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi, şubat ayında beklenenden daha yüksek sonuçlar verdi. Cuma günü açıklanan verilere göre, çekirdek PCE aylık yüzde 0,4, yıllık ise yüzde 2,8 artış gösterdi. Bu verilerin ardından ABD borsaları ve diğer riskli varlıklarda satışlar hızlandı. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, bu yıl iki faiz indirimi beklemesi konusunda güvenin azaldığını ifade etti. Goldman Sachs, bir önceki hafta altın fiyatları için tahminini 3 bin 300 dolara yükseltti.