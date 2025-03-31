Altın Fiyatları Yeni Rekor Kırdı

ALTIN FİYATLARINDA REKOR ARTIŞ

Altın fiyatları, küresel ticaret savaşları endişeleri nedeniyle rekor seviyelere ulaşmaya devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde ons altın fiyatı 3 bin 110 doları aşarak yeni bir zirve yaptı. Yılbaşından bu yana altın fiyatları yüzde 18 oranında bir artış kaydediyor.

ABD’DEN GELEN HABERLERİN ETKİSİ

ABD’de Donald Trump’ın karşılıklı tarifelerinin 2 Nisan’da yürürlüğe girmesi bekleniyor. ABD basınındaki haberlere göre, vergi düzenlemeleri bazı sektörlere muafiyet sağlayabilir. Ayrıca Trump, Rusya’nın Ukrayna savaşını sona erdirme çabalarını engellemesi durumunda Rus petrolüne yüzde 25-50 oranında ikincil gümrük vergisi uygulayacağına dair bir uyarıda bulundu. İran’ı da nükleer bir anlaşmaya varamaması halinde ek gümrük vergileri ve bombardıman tehditleriyle karşı karşıya bırakıyor.

EKONOMİK VERİLERİN ETKİSİ

ABD’den gelen ekonomik veriler, güvenli liman varlıklarına olan talebi artırıyor. Fed’in yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi, şubat ayında beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi. Cuma günü açıklanan Çekirdek PCE, aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 2,8 yükseliş kaydetti. Bu verilerin ardından ABD borsalarında başta olmak üzere riskli varlıklarda satışların hızlandığı gözlemlendi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, bu yıl iki faiz indirimi beklentilerine dair güvenin azaldığını belirtti. Goldman Sachs ise geçen hafta altın fiyatına yönelik tahminini 3 bin 300 dolara yükseltti.