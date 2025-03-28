Altın Fiyatları Yeni Rekor Seviyede

ALTIN FİYATLARINDA TARİHİ REKOR

Külçe altın, Cuma günü yüzde 0,7 değer kazanarak ons başına 3.077 doların üstüne çıktı ve tarihi bir zirveye ulaştı. Bu artış, üst üste dördüncü haftalık kazancı işaret ediyor. Değerli metal, yalnızca Perşembe günü ulaştığı rekoru aşmakla kalmadı, aynı zamanda bu yıl içinde en az 15 kez yeni rekor seviyelere çıkmayı başardı.

TİCARET GERİLİMLERİ FİYATLARI YÜKSELTİYOR

Altın fiyatlarındaki artışın asıl nedeni, ABD Başkanı Donald Trump’ın tüm otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı oldu. Bu durum, ticaret savaşlarının genişleyeceği endişelerini artırarak yatırımcıları güvenli liman varlıklar olan altın ve değerli metallere yönlendiriyor.

Trump’ın, Avrupa Birliği ve Kanada’nın ortak ekonomik hamlelerine karşı daha sert yaptırımlar uygulayacağı açıklamaları, piyasalarda tedirginliğe neden oldu. Yeni ticaret vergilerinin 2 Nisan’da yürürlüğe girmesi beklenirken, küresel ekonomik belirsizlik daha da artıyor. Bu gelişmeler, yatırımcıların altına yönelik talebini artırıyor.

Altının bu yılki yükselişinde merkez bankalarının artan altın alımları büyük bir rol oynuyor. Ayrıca, yatırımcılar altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelince bu trend destekleniyor. Jeopolitik riskler ve düşük faiz ortamı, altını diğer yatırım araçlarına göre daha çekici hale getiriyor.

BÜYÜK BANKALARDAN YÜKSEK TAHMİNLER

Goldman Sachs, bu hafta yıl sonu için altın ons fiyatı tahminini 3.300 dolara yükseltti. Banka, bu artışı merkez bankalarından gelen yüksek talep ve ETF’lere olan güçlü girişlerle ilişkilendiriyor. Bu revizyon, piyasalarda altına yönelik olumlu beklentilerin devam ettiğini gösteriyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDEKİ GELİŞMELER

Gümüş, 2012’den bu yana görülmüş en yüksek seviyelere yakın işlem görüyor. Platin ve paladyum ise hafif artışlarla dikkat çekiyor. Saat 10:27 itibarıyla spot altın yüzde 0,6 artışla 3.076,92 dolara kadar yükselirken, haftalık kazanç ise yüzde 1,8 seviyesinde bulunuyor. Bloomberg Dolar Spot Endeksi sabit kalırken, gümüş fiyatlarında bir değişim gözlemlenmiyor.