Altın Fiyatları Yeni Rekora Yaklaşıyor

ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Yatırımcılar açısından güvenli bir liman olarak değerlendirilen altın fiyatları, 4 Şubat Salı günü en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Sabah saatlerindeki güncel verilere göre Gram Altın fiyatı 3 bin 261 lira, Çeyrek Altın ise 5 bin 345 liradan işlem görüyor.

GLOBAL BELİRSİZLİKLER ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

Bugün altın fiyatları, küresel belirsizlikler ve ticaret savaşları konusunda yaşanan endişelerle birlikte yeni bir rekora doğru ilerliyor. Yatırımcılar, güvenli bir yatırım aracı olarak gördükleri altına yöneliyor ve bu da fiyatların hızlı bir şekilde yükselmesine sebep oluyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın ve Çeyrek Altın fiyatları yatırımcıların dikkatini çekerken, ONS Altın fiyatları da merak edilen diğer önemli bir konu. Canlı altın fiyatları için güncel verileri takip etmek önem taşıyor.