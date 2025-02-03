Altın Fiyatları Yeni Rekorlar Peşinde Mi?

PİYASADA REKOR YÜKSELİŞLER

Altın, son zamanlardaki rekor artışıyla yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ons altın fiyatları kritik bir eşiği aşarken, gram altın tarihi bir rekor kırdı. Bu yükselişlerin arkasındaki nedenler araştırılıyor ve uzmanlar, gram altın için yeni hedefler belirliyor. Uzmanların değerlendirmelerine göre, altın fiyatlarındaki dalgalanmalar gümrük vergisi düzenlemelerinin netlik kazanmasına kadar devam edebilir. Aşağı yukarı 2767-2820 dolar bandında hareket bekleniyor.

3300 DOLAR HEDEFİ MÜMKÜN MÜ?

Gram altın için 3183 TL seviyesi önemli bir destek noktası olarak kabul ediliyor. Eğer altın fiyatlarındaki yükseliş trendi sürerse, 3300 TL seviyesine ulaşma olasılığı yüksek. Ancak bu durum gümrük vergisi düzenlemeleri ve jeopolitik gelişmelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Uzun vadede, Fed’in faiz kararları ve enflasyon seviyeleri altın fiyatlarının seyrinde belirleyici faktörler arasında yer alacak.

KÜLÇE ALTIN ALIMLARI ARTIYOR

Konuya dair bilgileri milliyet.com.tr’ye veren 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, “1 Şubat itibarıyla uygulamaya koyduğu bazı gümrük vergileri nedeniyle ABD’deki altın ithalatçıları fiyatların yükseleceği beklentisiyle ciddi miktarda külçe altın alımı yaptı” ifadesini kullandı. Baydar, yapılan büyük hacimli işlemlerin ilk kez gerçekleştiğini vurgulayarak, Londra’dan yapılan altın sevkiyatında yoğunluk nedeniyle bekleme süresinin 4-8 haftaya kadar uzadığını belirtti. Ocak ayında, Comex’teki altın stoklarının 244 ton arttığı ve bu durumun, Mayıs 2020 sonrasındaki en yüksek aylık giriş olduğuna dikkat çekti.

DAVETKAR HAREKETLER

Baydar, “Bu kadar büyük miktarda hareket daha fazla yükselişin habercisi olabilir” diyerek, altında yoğun işlemlerin önemli maliyetler oluşturduğunu ve teknik olarak yukarı yönlü gidişatın sürdüğünü belirtti. Altın ile ilgili herhangi bir olumsuz durum olmadığı takdirde daha yüksek seviyeleri deneme ihtimalinin artacağını ifade etti. Ancak bu büyük hareketin bazı kurumlara zarar vermiş olabileceğini de ekledi. Şu anda 3183 TL seviyesi, destek noktası olarak önemli bir rol oynuyor ve 3300 TL seviyesini görme potansiyeli artmış durumda. Kısa süre içinde 3250 seviyesinin test edilmesi bekleniyor.