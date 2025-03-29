Altın Fiyatları Yeni Zirveleri Zorluyor

ONS ALTIN REKOR KIRDI: KÜRESEL RİSKLER TALEBİ ARTIRIYOR

Haftanın son gününde altın piyasası oldukça hareketli bir dönemden geçiyor. Ons altın, küresel piyasalarda tarihi zirvesini yakalarken, gram altın da yurt içinde yeniden bir yükseliş trendine girdi. Ekonomist Hikmet Baydar, ons altının 3100 dolar, gram altının ise 3824 TL seviyelerine ulaşabileceğini ifade ediyor. Uzmanlar, faiz ve altın arasındaki tercihlerin yatırımcıların risk iştahına bağlı olduğunu vurguluyor. Altın fiyatlarını etkileyen faktörler ve yeni zirvelerin mümkün olup olmadığı ile ilgili detaylar burada.

GRAM ALTIN 3824 TL’YE KOŞUYOR: YENİ HEDEFLER YOLDA MI?

Yurt içinde gram altın, 19 Mart’ta gördüğü 4068 TL zirvesinden sonra bir süre düşüş yaşadı, fakat şimdi toparlanma sinyalleri veriyor. Şu anda 3675 TL civarında seyreden gram altın, ons altındaki yükselişin etkisiyle 3824 TL hedefine yöneliyor. Ekonomist Hikmet Baydar, “Ons altın 2955 dolar desteğinin üzerinde kaldıkça, gram altında da yükseliş sürebilir,” diyerek yatırımcıları uyarıyor. “Altında yeni zirveler kaçınılmaz.”

YATIRIMCILAR İÇİN KRİTİK TERCİH: FAİZ Mİ, ALTIN MI?

Borsadaki dalgalanmalar ve Merkez Bankası’nın borç verme faizini yüzde 46’ya yükseltmesi, yatırımcıları bir ikilemde bırakıyor. Baydar, “Riskten kaçanlar, primli seviyelerde olan altın yerine kısa vadeli para piyasası fonlarını tercih edebilir. Ancak altın, uzun vadede hâlâ güçlü bir seçenek,” diyor. Kısa vadede kâr satışlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini de ekliyor.

ALTINDA ALIM ZAMANI MI? UZMANLAR NE DİYOR?

Altın şu anda teknik açıdan yüksek seviyelerde bulunuyor. Uzmanlar, yeni pozisyon açmayı düşünen yatırımcılara temkinli olmalarını ve portföylerini çeşitlendirmelerini öneriyor. Küresel gelişmeler ve faiz politikalarının, altın fiyatlarını önümüzdeki günlerde de hareketli tutabileceği öngörülüyor.