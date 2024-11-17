Altın Fiyatları Yeniden Yükselir Mi?

ALTIN FİYATLARINDA BELİRSİZLİK ETKİSİ

Donald Trump’ın uygulayacağı ekonomi politikalarının faiz indirim sürecine yönelik belirsizlik yaratmasının etkisiyle altının ons fiyatı, haftalık bazda son 3,5 yılın en kötü performansını gösterdi. 5 Kasım’daki başkanlık seçimlerinde Trump’ın kazanması, hem ABD’de hem de dünyada birçok belirsizlik doğurdu.

ALTININ HAFTALIK PERFORMANSI

Haftanın son işlem gününde ons altın 2,554 dolar ile 2,575 dolar arasında işlem gördü ve günü 2,551 dolardan kapattı. Geçtiğimiz haftada ABD’de açıklanan enflasyon rakamları beklentilere uygun olarak ortaya çıktı. Fed’in faiz kararlarına yön veren en önemli etkenlerden biri olan enflasyon, yıllık bazda yüzde 2,4 seviyesinde açıklanarak piyasa beklentilerine paralel geldi. Ancak Trump’ın siyasi gündemi hala piyasalarda etkisini sürdürüyor. 14 Kasım’da altın fiyatları 2,534 dolara kadar geriledi ve yatırımcılar haftaya nasıl başlayacağını merak ediyor.

KRİPTO VARLIKLARA YÖNELİM

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, Trump’ın zaferi sonrası değerli madenlere yatırım yapanların yönlerini kripto varlıklara çevirdiğini aktardı. Değerli madenler ile kripto varlıklar arasında bir ikame ilişkisi olduğunu belirten Aslanoğlu, piyasalarda Trump’ın politikalarına dair belirsizliklerin devam ettiğini ifade etti. Ayrıca, “Yılbaşından sonra bir miktar risk fiyatlaması olabilir, altın yılbaşından sonra biraz toparlanabilir. Altın ve benzeri yatırım araçlarından yönelen varlıkların kısmen kriptoya yöneleceğini düşünüyorum. Kısa vadede altında olumsuz, orta vadede ise olumlu bir tablo görmek mümkün.” diyerek yeni yılı değerlendirdi.

DOLARIN GÜÇLENMESİ VE ALTIN

A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baki Atılal, Trump’ın seçimi kazanmasının doları güçlendirdiğini ve ABD varlıklarının yatırımcılar için daha cazip hale geldiğini belirtti. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından dolar endeksinin yükselişe geçtiğini kaydeden Atılal, şunları söyledi: “Altın ETF’leri geçen ay büyük bir artış gösterdi. Faiz oranları ve dolardaki yükselişe rağmen, altının ekimdeki performansı tarihiydi. Altın, o süreçte yalnızca bir ayda yüzde 4,15 artış göstererek tarihin en yüksek çeyreklik ve aylık performansını sergiledi. Ancak altın, hedge fonlarının yükseliş bahislerini geri çekmesi ve ETF akışlarının borsa yatırım fonlarına yönelmesiyle birlikte son haftalarda yüzde 5’ten fazla düştü.” Atılal, bunun altına olumlu yansıyabileceğini dile getirerek, “Fed Başkanı Jerome Powell’ın perşembe günü yaptığı açıklama, istikrarlı ekonomik büyüme ve güçlü iş piyasasının faiz oranlarını hızlı düşürmede dikkatli olmayı gerektirdiğini gösteriyor. Bu durum, yeni yıla girerken altındaki yükselişi sınırlayabilir.” dedi.