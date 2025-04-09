Altın Fiyatları Yeniden Yükseliş Bekliyor

ALTIN FİYATLARINDAN BELİRLEYİCİ HABERLER

Altın fiyatlarının yeniden artış göstermesi bekleniyor. Dün akşam saatlerinde Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, “karşılıklı tarifelerin açıklandığı 2 Nisan’dan bu yana 70’e yakın ülkenin müzakerelere başlamak için ABD Başkanı Donald Trump’a ulaştığını” ifade etti. Ayrıca Leavitt, “Çin’e yönelik toplamda yüzde 104 oranına ulaşan tarifelerin ise 9 Nisan’da (bugün) yürürlüğe gireceğini” söyledi. Bu açıklamalar, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşlarının daha da tırmanacağına işaret ediyor.

TİCARET SAVAŞLARININ ETKİLERİ

Beyaz Saray’dan gelen bu açıklama, resesyon ihtimalini artırıyor. Küresel ekonomide durgunluk endişeleri, petrolde düşüş yaratıyor. Tüm bunlar, altın fiyatları üzerindeki risk algısını artırarak primlenmeye neden oluyor. Gram altın güne 3637 liradan başladı. Gün içerisinde en düşük 3626 lira, en yüksek 3688 lira seviyeleri görüldü. Şu an itibarıyla gram altın 3679 lira üzerinden işlem görüyor.

ONS ALTINDAKİ DEĞİŞİMLER

Ons altın, güne 2983 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2970 dolar, en yüksek 3012 dolar seviyeleri görüldü. Şu an 3011 dolardan alıcı buluyor. Kapalıçarşı’da gram altın, 3755 liradan satın alınırken, 3810 liradan satılmakta.