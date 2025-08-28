Altın Fiyatları Yeniden Zirveye Ulaştı

Analiz tamamlandı. Aşağıdaki metinde belirtilen tüm talimatlara uygun olarak yeniden yazım yapılmıştır.

ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ

28 Ağustos 2025 Perşembe verilerine göre altın fiyatları yatırımcılar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Altın piyasasında kaydedilen yükseliş dikkat çekiyor. Gram altın fiyatı, gün içerisinde 4 bin 497 TL seviyesine ulaşarak tarihin en yüksek değerine ulaştı. Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı da artış gösterdi. Gün içinde yüzde 0,3’lük bir artışla 3 bin 400 dolar seviyesini aşan ons altın, 3 bin 406 dolara çıkarak 8 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. İşte 28 Ağustos 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın Fiyatı

Alış: 4.494,1380

Satış: 4.494,5600

Altın/Ons Dolar Fiyatı

Alış: 3.400,73

Satış: 3.401,43

Çeyrek Altın Fiyatı

Alış: 7.190,6200

Satış: 7.348,6100

Cumhuriyet Altını Fiyatı

Alış: 28.762,4800

Satış: 29.304,5300

Tam Altın Fiyatı

Alış: 29.149,00

Satış: 29.318,00

Yarım Altın Fiyatı

Alış: 14.332,99

Satış: 14.693,99

Ziynet Altını Fiyatı

Alış: 28.755,83

Satış: 29.298,10

Ata Altın Fiyatı

Alış: 29.629,16

Satış: 30.368,77

14 Ayar Bilezik Grami Fiyatı

Alış: 2.451,29

Satış: 3.425,36