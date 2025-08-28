Altın Fiyatları Yeniden Zirveye Ulaştı

Analiz tamamlandı. Aşağıdaki metinde belirtilen tüm talimatlara uygun olarak yeniden yazım yapılmıştır.
ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ
28 Ağustos 2025 Perşembe verilerine göre altın fiyatları yatırımcılar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Altın piyasasında kaydedilen yükseliş dikkat çekiyor. Gram altın fiyatı, gün içerisinde 4 bin 497 TL seviyesine ulaşarak tarihin en yüksek değerine ulaştı. Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı da artış gösterdi. Gün içinde yüzde 0,3’lük bir artışla 3 bin 400 dolar seviyesini aşan ons altın, 3 bin 406 dolara çıkarak 8 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. İşte 28 Ağustos 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram Altın Fiyatı
Alış: 4.494,1380
Satış: 4.494,5600
Altın/Ons Dolar Fiyatı
Alış: 3.400,73
Satış: 3.401,43
Çeyrek Altın Fiyatı
Alış: 7.190,6200
Satış: 7.348,6100
Cumhuriyet Altını Fiyatı
Alış: 28.762,4800
Satış: 29.304,5300
Tam Altın Fiyatı
Alış: 29.149,00
Satış: 29.318,00
Yarım Altın Fiyatı
Alış: 14.332,99
Satış: 14.693,99
Ziynet Altını Fiyatı
Alış: 28.755,83
Satış: 29.298,10
Ata Altın Fiyatı
Alış: 29.629,16
Satış: 30.368,77
14 Ayar Bilezik Grami Fiyatı
Alış: 2.451,29
Satış: 3.425,36