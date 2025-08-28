Gündem

Altın Fiyatları Yeniden Zirveye Ulaştı

altin-fiyatlari-yeniden-zirveye-ulasti

ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ

28 Ağustos 2025 Perşembe verilerine göre altın fiyatları yatırımcılar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Altın piyasasında kaydedilen yükseliş dikkat çekiyor. Gram altın fiyatı, gün içerisinde 4 bin 497 TL seviyesine ulaşarak tarihin en yüksek değerine ulaştı. Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı da artış gösterdi. Gün içinde yüzde 0,3’lük bir artışla 3 bin 400 dolar seviyesini aşan ons altın, 3 bin 406 dolara çıkarak 8 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. İşte 28 Ağustos 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın Fiyatı
Alış: 4.494,1380
Satış: 4.494,5600

Altın/Ons Dolar Fiyatı
Alış: 3.400,73
Satış: 3.401,43

Çeyrek Altın Fiyatı
Alış: 7.190,6200
Satış: 7.348,6100

Cumhuriyet Altını Fiyatı
Alış: 28.762,4800
Satış: 29.304,5300

Tam Altın Fiyatı
Alış: 29.149,00
Satış: 29.318,00

Yarım Altın Fiyatı
Alış: 14.332,99
Satış: 14.693,99

Ziynet Altını Fiyatı
Alış: 28.755,83
Satış: 29.298,10

Ata Altın Fiyatı
Alış: 29.629,16
Satış: 30.368,77

14 Ayar Bilezik Grami Fiyatı
Alış: 2.451,29
Satış: 3.425,36

