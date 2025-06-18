Altın Fiyatları Yüksek Kaldı

ALTIN FİYATLARI GÜNDEMDE

18 Haziran 2025 Çarşamba tarihinde altın fiyatları, küresel piyasalardan gelen gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası’ndan gelen faiz indirimi sinyalleri ve Avrupa Merkez Bankası’nın ekonomiyi destekleme amacıyla attığı adımlar, yatırımcıların güvenli liman olarak değerlendirdiği altına olan ilgisini artırıyor. Bununla birlikte, Orta Doğu’da yeniden alevlenen jeopolitik gerilimler de altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturan etkenler arasında yer alıyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Peki, 18 Haziran Çarşamba gününde çeyrek altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altını kaç TL oldu? İşte güncel altın fiyatlarındaki son durum… Çeyrek altın, saat 09:16 itibarıyla yüzde -0,11 değer kaybederek 6960,37 TL’den işlem görüyor. Yarım altın ise aynı saat diliminde yüzde -0,11 değer kaybıyla 13920,73 TL’den satılıyor. Tam altının fiyatı da yüzde -0,11 oranında değer kaybı yaşayarak 27798,50 TL seviyelerine gerilemiş durumda. Cumhuriyet altını, bu saat diliminde yüzde 0,05 değer kazanarak 28947,48 TL’den işlem buluyor.

REŞAT ALTINI FİYATI

Reşat altını, saat 09:16 itibarıyla yüzde 0,05 artış göstererek 29823,38 TL’den işlem görüyor. Altın piyasasındaki bu gelişmeler, yatırımcıların dikkatle takip ettiği bir konu olarak öne çıkıyor.