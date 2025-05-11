Altın Fiyatları Yükseldi Bugün

ALTININ GÜNCEL DURUMU

Bugün yapılan açıklamalara göre, külçe altın son 24 ay içerisinde en fazla kazandıran yatırım aracı olarak öne çıkıyor. Altının ons fiyatı, haftalık bazda yüzde 2,58 artış göstererek 3 bin 325 dolardan kapanmış durumda.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Yurt içindeki altın fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor: Gram altın 4 bin 143 lira, çeyrek altın 7 bin 25 lira, Cumhuriyet altını 28 bin 625 lira, tam altın 28 bin 103 lira ve yarım altın 14 bin 51 lira olarak belirlenmiş.

HAFTAYA GÖRE FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ

Gram ve ons altın, haftanın kapanışına göre sınırlı bir düşüş sergilese de, hafta başı ile karşılaştırıldığında bir yükseliş kaydetmiş durumda.