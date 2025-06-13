Altın Fiyatları Yükseldi, Rekor Kırdı

ARTAN JEOPOLİTİK GERİLİMLER VE KAÇIŞ YATIRIMLARI

İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar, jeopolitik gerilimlerin artmasına neden oluyor. Bu durum, yatırımcıları güvenli liman olarak gördükleri altına yönelmeye itiyor. Uluslararası piyasalarda ons altın, tarihteki en yüksek seviyelerine ulaşma yolunda ilerliyor. Daha önce 22 Nisan’da 3500 dolarla rekor kıran ons altın, bu kez yeniden dikkat çekiyor.

ONS ALTIN VE GRAM ALTINDAKİ YÜKSELİŞ

Güne 3385 dolardan başlayan ons altın, 3444 dolar seviyesine ulaşarak 22 Nisan’dan bu yana en yüksek değerine çıkıyor. Şu an ons altın 3428 dolardan işlem görüyor. Aynı zamanda gram altın da tarihi zirve noktasına ulaştı. Güne 4285 TL’den başlayan gram altın, 4373 TL seviyelerine çıkarak rekor kırdı. Zirve sonrası dengelenen gram altının fiyatı şu an 4344 TL’den işlem görüyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 7143 TL, tam altın ise 28442 TL’den satılıyor.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE İRAN’DAN YANIT

İsrail ordusu, İran’ın nükleer programına yönelik önleyici, hassas ve kombineli bir saldırı başlattıklarını açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu, “İran’a operasyon gerektiği kadar sürecek. İran’ın nükleer zenginleştirme programının kalbine saldırdık. Natanz Nükleer tesisindeki bilim insanlarını hedef aldık” şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca, İsrail’in yerleşim yerlerine de saldırdığı ve bunun sonucunda sivil kayıpların yaşandığı bildiriliyor. İran Genelkurmay Sözcüsü ise, “Misilleme yapacağız, İsrail ve ABD ağır bedel ödeyecek” şeklinde bir yanıt verdi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ALTINI ETKİLİYOR

ABD’deki enflasyon verileri de altın fiyatlarının seyrini etkileyen bir diğer unsur olarak öne çıkıyor. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayıs ayında aylık yüzde 0,1, yıllık olarak da yüzde 2,4 ile beklentilerin altında bir artış gösterdi. Para piyasalarındaki değerlendirmeler, Fed’in bu yıl içerisinde ilk faiz indirimini eylül ayında yapma olasılığının yüksek olduğu yönünde şekilleniyor. Bankanın yıl boyunca toplamda iki faiz indirimi yapması bekleniyor.