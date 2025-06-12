Altın Fiyatları Yükseldi, Yatırımcılar Güvenli Limana Yöneldi

ALTIN FİYATLARINDA YENİ YÜKSELİŞ

12 Haziran 2025 Perşembe günü, altın fiyatları küresel piyasalardaki hareketlilikle yükselişe geçiyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi sinyalleri ve Avrupa Merkez Bankası’nın ekonomik büyümeyi destekleyen politikaları, yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendiriyor. Ayrıca, Orta Doğu’daki jeopolitik belirsizliklerin tırmanması, altın talebini artıran bir diğer etken olarak öne çıkıyor. Yatırımcıların güvenli liman arayışı güçlenirken, ons altın haftaya yukarı yönlü bir başlangıç yapıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Bugün, çeyrek ve tam altın fiyatları ise merak konusu oldu. Gram altın saat 09:09 itibariyle yüzde 0,59 değer kazanarak 4249,71 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın, yüzde 0,54 artışla 6897,74 TL’den, yarım altın ise 13795,47 TL’den işlem görmekte. Tam altın, aynı saat itibarıyla yüzde 0,54 değer kazanarak 27548,36 TL’den alıcı buluyor.

CANLI ALTIN VERİLERİ

Saat 09:09 itibarıyla ons altın yüzde 0,54 artış göstererek 3373,06 TL’den işlem görüyor. Kapalıçarşı’da gram altın, 4234 TL’den alınırken 4294 TL’den satılıyor. Altın fiyatlarındaki bu hareketlilik, yatırımcıların ilgisini artırmaya devam ediyor ve piyasalardaki gelişmelerle yakından takip ediliyor.