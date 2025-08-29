Altın Fiyatları Yükselişe Devam Ediyor

ALTIN FİYATLARIYLA İLGİLİ SON GELİŞMELER

Son dönemlerdeki gelişmeler altın fiyatlarında yukarı yönlü bir destek sağlıyor. Özellikle 17 Eylül tarihinde gerçekleşecek olan Fed toplantısında faiz indirimine gidileceği beklentisi, altın fiyatlarını güçlendiriyor. KKM’den çıkan paranın bir miktar altına yansıması bekleniyor. Eylül ayında gram altının 5 bin liraya yükselmesi hedefleniyor.

EKONOMİST DEVRİM AKYIL’IN AÇIKLAMALARI

Sözcü TV’ye katılan Ekonomist Devrim Akyıl, altın fiyatları hakkında düşüncelerini paylaştı. Akyıl, “Trump’ın Fed’e olan tutumu çok önemli çünkü orada müdahale ile faiz indirimlerinin gündeme gelme ihtimali var. Fed’in faiz politikasına yönelik yapacağı her indirim güvenli limana olan talebi artıracak. Güvenli limanlar içinde altın gümüş ve platin yükselişiyle diğer yatırım araçları arasından dikkat çekenler olacak” dedi. Ayrıca, 9 ve 10 yıllık döngüler olduğunu ve şu anda o döngüde olunduğunu belirtti.

EYLÜL’DE ALTIN FİYATLARINDAKİ BEKLENTİLER

Akyıl, “Bu süreçte altında yükselişe devam edebilir” ifadesini kullandı. Önümüzdeki günlerde, Eylül-Kasım döneminde Trump’ın hamleleri ve Rusya-Ukrayna savaşı altına destek verecek. Eylül ayının oldukça ilginç geçeceğini ifade eden Akyıl, yurtdışı borsalarda yaşanan anormal şişmelerin düzeltmelere yol açabileceğini belirtti. Bu durumda altın ve gümüşün sığınağı olabileceği öngörülüyor. Yeni bir zirve olasılığı da gündemdeyken, piyasalarda kısa vadeli bir çöküş olursa, bu kısa süreli geri çekilmelere neden olabiliyor.

FAİZLER VE PİYASA DALGALANMALARI

Şu anda faizlerde bir yumuşama dalgası gözlemleniyor. Bunun yanı sıra Japonya’nın faizleri yükseltme olasılığının altı çizildi. Eğer bu tür bir faiz artışı olursa, piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanabileceği ön görülüyor.